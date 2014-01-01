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+7 (495) 960-91-42
info@rostconsult.ru
125438, г. Москва,
ул. Михалковская, 63Б, стр. 4
Мы находимся
125438, г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4
Звоните по номеру
+7 (495) 960-91-42
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Топ оценочных компаний

Независимая оценочная компания РОСТконсалт

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Наша оценочная компания оказывает услуги в строгом соответствии с Федеральным законом
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ и соблюдаем Федеральные стандарты оценки.
Отчеты нашей оценочной компании полностью соответствуют законодательству
Российской Федерации и принимаются всеми организациями и инстанциями без ограничений.
Мы соблюдаем полную конфиденциальность и учитываем
специфику каждого конкретного проекта.
Наши услуги прозрачны – мы направляем Вам отчет об оценке на
ознакомление. Вы видите, за что платите.
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Услуги

Независимая  оценка в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

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Недвижимость
от
7 000
руб
- жилая недвижимость
- коммерческая недвижимость
- земельные участки
- машиноместа
- арендная ставка
- имущественные комплексы
- сервитуты
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Бизнес
от
10 000
руб
- доля в уставном капитале
- для нотариуса
- дебиторская задолженность
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Транспорт
от
6 000
руб
- автотранспорт
- спецтехника
- воздушные транспорт
- железнодорожный транспорт
- водный транспорт
Beverage Industry
Движимое имущество
от
8 000
руб
- оборудование
- офисная техника
- оружие
- электроника
- мебель
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Для нотариуса
от
8 000
руб
- квартиры, комнаты
- дома
- автомобили
- оружие
- ценные бумаги
- акции
- бизнес
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Патенты и товарные знаки
от
8 000
руб
- патенты
- товарные знаки
- торговые марки
- лицензии
- программное обеспечение
- ноу-хау
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Если у Вас остались вопросы, или Вы не знаете, какие документы нужны - заполните форму и мы сразу свяжемся с Вами!
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преимущества

Почему выбирают нашу оценочную компанию

Коллектив оценочной компании «РОСТконсалт» - это команда профессиональных оценщиков, консультантов в различных областях, имеющих уникальные практики по реализации проектов для компаний различных отраслей.

В числе достижений нашей команды — сотрудничество с крупнейшими предприятиями и партнерство с ведущими кредитными организациями страны.

Независимая оценочная компания "РОСТконсалт" гарантирует объективность и точность услуг. Это особенно важно для сделок купли-продажи, заключения договоров аренды и страхования недвижимости. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы предоставить услуги на высшем уровне, соответствуя всем стандартам и требованиям.

Обратившись в оценочную компанию "РОСТконсалт", вы получаете ряд преимуществ. Мы включены в список аккредитованных компаний, что подтверждает нашу компетентность и надежность. Мы входим в рейтинг оценочных компаний, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны клиентов.

Обращайтесь к оценочной компании "РОСТконсалт", которой уже доверяют тысячи клиентов. Над каждой конкретной задачей работает команда профильных специалистов. Наши сотрудники на связи 24/7. У нас все прозрачно и без бюрократических проволочек. Узнайте больше об услугах и их стоимости по телефону +7 (495) 960-91-42.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Сколково
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Срочная оценка
Благодаря слаженной работе коллектива выполним оценку в сжатые сроки.
Мы на связи 24/7.
Также мы практикуем лояльную ценовую политику.
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Бесплатная доставка до двери
Доставим отчет в удобное для Вас место и время.
Никаких рисков – наши отчеты принимают везде.
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Согласование с заказчиком
Наша работа прозрачна. Вы увидите результат до сдачи готового проекта.
Аккредитация в ведущих банках и организациях.
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Гарантия профессионализма каждого сотрудника
Высокое качество услуг, скидки есть у всех, а большой опыт - не у каждого.
Имена наших партнеров говорят сами за себя.
Рейтинги Unipravex
6180dc60b2468_Reyting 2020 YuNIPRAVEKS
6180dc60af3fd_Reyting 2019 YuNIPRAVEKS
6180dc608c2d6_Reyting 2018 YuNIPRAVEKS
6180dc609f972_Reyting 2017 YuNIPRAVEKS
6180dc6065516_Reyting 2016 YuNIPRAVEKS
Рейтинг 2015 ЮНИПРАВЭКС
Рейтинг 2014 ЮНИПРАВЭКС
Рейтинг 2013 ЮНИПРАВЭКС
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Немного об оценочной компании "РОСТконсалт"

Оценочная компания «РОСТконсалт» успешно осуществляет свою деятельность в поле оценочных услуг и на сегодняшний день входит в число лидеров рынка в области оценки и консалтинга. Мы входим в ТОП-100 крупнейших оценочных компаний (по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»).
Наша компания награждена «Золотым Сертификатом» в номинации «оценка» по итогам интегрированного рейтинга среди оценочных компаний Российской Федерации за 2014, 2015 и 2020 год.

Оценочная компания «РОСТконсалт» предоставляет услуги оценки всех видов собственности. За период работы мы стали одной из крупнейших организаций, которой доверяют тысячи клиентов. Дополнительно мы используем современное программное обеспечение и справочные материалы оценщиков. Предлагаем полноценное сопровождение клиента на всех этапах сотрудничества.

В нашей оценочной компании введена система менеджмента качества применительно к оценочной деятельности, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), что гарантирует высокое качество оказываемых услуг.
+120
патентов и
торговых марок
+235
компаний
россйского бизнеса
+600
объектов
недвижимости
+145
единиц
водного транспорта
+360
единиц
воздушного транспорта
+3500
единиц
наземного транспорта

Рейтинги RAEX

6180dab45a4e8_RA EKSPERT 2018 top 100
6180db2a39fde_RA EKSPERT 2018
6180db3a98f58_RA EKSPERT 2017 top 100
6180db3dcb20f_RA EKSPERT 2017
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4
/
4
преимущества
Почему именно мы?
Коллектив оценочной компании «РОСТконсалт» - это команда профессиональных оценщиков, консультантов в различных областях, имеющих уникальные практики по реализации проектов для компаний различных отраслей.


В числе достижений нашей команды — сотрудничество с крупнейшими предприятиями
и партнерство с ведущими кредитными организациями страны.
Заказать оценку
cala
3_0
Срочная оценка
Благодаря слаженной работе коллектива выполним оценку в сжатые сроки.
Мы на связи 24/7
2
Бесплатная доставка до двери
Доставим отчет в удобное для Вас место и время
professor_1
Согласование с заказчиком
Наша работа прозрачна. Вы увидите результат до сдачи готового проекта
3
Наш профессионализм
Имена наших партнеров говорят сами за себя. Рады видеть и Вас в числе наших клиентов!
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15%
Закажите оценку имущества сейчас!

Не откладывайте важные решения на потом. Узнайте сколько стоит Ваше имущество. Звоните по телефону +7 (495) 960-91-42 или оставьте заявку на нашем сайте.

Оценочная компания "РОСТконсалт" всегда готова помочь Вам получить объективные результаты!
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Этапы работ

Как мы работаем

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Оставляете заявку
Анализируем полученную от Вас информацию и, при необходимости, задаем уточняющие вопросы
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Заключаем договор
Направляем Вам коммерческое предложение с указанием сроков и стоимости работ, проект договора и счет на оплату услуг
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Формируем рабочую группу
Формируем рабочую группу из специалистов, чей профиль и квалификация идеально подойдут для решения Вашей задачи
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Выполняем осмотр объекта оценки
После того, как закончили свою работу, остаемся с вами на связи.
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Готовим отчет
Основываясь на полученных документах об объекте оценке, результатах осмотра и интервью с заказчиком, выполняем отчет. Далее - направляем электронную версию отчета для согласования
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Доставляем отчет Вам
После утверждения электронной версии отчета, мы его распечатываем, скрепляем, подписываем и отправляем к Вам курьером в любое удобное для Вас место и время!
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Мы разработали максимально комфортную ценовую политику для Вас, так как наша задача – выполнить услуги на высоком уровне и по доступной стоимости.

Наша квалификация подтверждена Вашими отзывами и благодарностями в наш адрес!
Алексей Кимнатный
Коммерческий директор
info@rostconsult.ru
Email
Звоните по номеру
+7 (495) 960-91-42
+7 (812) 983-17-12
Профессиональная оценка имущества
125438, Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр. 4
195027, С.-Петербург, ул.Магнитогорская, 51 лит Е
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Звоните по номеру в Москве:
+7 (495) 960-91-42
Звоните по номеру в СПБ:
+7 (812) 983-17-12
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